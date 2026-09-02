Και επίσημα παίκτης της Χαλ είναι πλέον ο Χρήστος Μουζακίτης, με τον νεαρό διεθνή μέσο να αφήνει τον Ολυμπιακό και να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τον 19χρονο να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο Μουζακίτης αποτελεί το 18ο και τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Χαλ στη συγκεκριμένη περίοδο, ενώ στην ανακοίνωση του συλλόγου δεν γίνεται αναφορά στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό.

Στην Αγγλία, μάλιστα, ο νεαρός χαφ θα συναντήσει ξανά έναν παλιό γνώριμο. Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται ήδη στο ρόστερ της Χαλ, με τους δύο ποδοσφαιριστές να γίνονται εκ νέου συμπαίκτες, όπως συνέβαινε και στον Ολυμπιακό.

Η μεταγραφή του Μουζακίτη έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ακαδημία των «ερυθρόλευκων», καθώς αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις υποδομές του συλλόγου και κάνει το βήμα προς την Premier League.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, έχουν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο ο Κώστας Τσιμίκας και ο Μπάμπης Κωστούλας, ενώ ο Τζολάκης αποτελεί πλέον τον τρίτο απόφοιτο της Ακαδημίας που βρίσκεται στο κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει αρκετές ακόμη πωλήσεις στην Premier League, όπως εκείνες των Κώστα Μήτρογλου, Κέβιν Μιραλάς, Λούκα Μιλιβόγεβιτς, Ντανιέλ Ποντένσε και Ρομπέρτο Σα.

Η περίπτωση του Μουζακίτη, ωστόσο, ξεχωρίζει λόγω της προέλευσής του. Το γεγονός ότι ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία του Ολυμπιακού κάνει το βήμα προς την Premier League αποτελεί σημαντική επιβράβευση για τη δουλειά που γίνεται στις «ερυθρόλευκες» υποδομές και παράλληλα προβάλλει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο.