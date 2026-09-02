Ο 21χρονος παίκτης που ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Youth League του 2024 θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στη Γερμανία.

Ο Ισίδωρος Κουτσίδης έκλεισε και τυπικά στην Αϊντραχτ Μπράουνσβαϊγκ. Πρόκειται για σύλλογο Β’ κατηγορίας της Γερμανίας. Ο 21χρονος στόπερ και άλλοτε πλέον παίκτης του συλλόγου του Ολυμπιακού υπήρξε ένας εκ των σημαντικότερων παικτών στην πορεία της ομάδας των Νέων έως στην κατάκτηση του Youth League το 2024.

Υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 και θα φορά την φανέλα με το Νο23. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές στη συμφωνία των 2 ομάδων δεν μπήκε κάποιο ποσό. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε στην παραχώρησή του με μία ιδιαίτερα υψηλή ρήτρα αγοράς για τον παίκτη (χωρίς να έχει διαρρεύσει το ύψος του ποσού). Το γεγονός ότι συμβόλαιο του παίκτη ανακοινώθηκε ως το 2029 σημαίνει πώς ο γερμανικός σύλλογος θα την καταβάλλει αυτήν τη ρήτρα μετά το τέλος της προσεχούς περίοδου.