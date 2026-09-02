Ο Λορέντσο Σιπιόνι είναι ένας μέσος για τον οποίο ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή έδωσε αρνητικές απαντήσεις σε προτάσεις που του έγιναν.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι έχει ήδη καταγράψει 3 συμμετοχές φέτος με τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός Αργεντίνος μέσος των 20 παρουσιών στους Ερυθρόλευκους αποτέλεσε άλλη μία πολύ δυνατή επένδυσή τους από την αγορά της συγκεκριμένης χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέονται από την Αργεντινή ο Ολυμπιακός δεν ήταν θετικός στην παραχώρηση του παίκτη του, παρά τις αναφορές που υπήρχαν στο προηγούμενο διάστημα στο ότι θα μπορούσε να είχε φύγει ως δανεικός σε σύλλογο του εξωτερικού. Εξού και έδωσε αρνητικές απαντήσεις σε όσες προσφορές / προτάσεις του ήρθαν για την παραχώρηση του Λορέντσο Σιπιόνι.