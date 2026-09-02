Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία με την απόκτηση του Πουέρτα από την ομάδα της Ρασίνγκ Σανταντέρ, που έγινε με διαφορά η Νο1 όλων των εποχών – από πλευράς κόστους – στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τίναξε τη μπάνκα στον αέρα ο Ολυμπιακός με την προσθήκη του Γκουστάβο Πουέρτα στο έμψυχο δυναμικό του. Οι Πειραιώτες ενέταξαν τον διεθνή χαφ έναντι ενός ποσού που έφτασε τα 20 εκατ. ευρώ (με τη ρήτρα να ήταν στα 16 εκατ. ευρώ) και μάλιστα πρόκειται για χρήματα που καταβλήθηκαν ήδη στην ομάδα όπου ανήκε ο Πουέρτα, τη Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Μία Ρασίνγκ που με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι πληρώθηκε η ρήτρα του από τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα η μεταγραφή αυτή ανέβηκε στη Νο1 όλων των εποχών για το ελληνικό ποδόσφαιρο και προφανώς και η πρώτη ever στον Ολυμπιακό. Στις πρώτες θέσεις εκτός από τις αγορές του Ολυμπιακού είναι και αυτή του Ζαφείρη από τον ΠΑΟΚ με 10+2 εκατ. ευρώ.

Ας δούμε τις κορυφαίες αγορές των Πειραιωτών:

Γκουστάβο Πουέρτα – 20 εκατ. ευρώ – 2026

Ζλάτκο Ζάχοβιτς – 13,5 εκατ. ευρώ – 1999

Ζιοβάνι – 12 εκατ. ευρώ – 1999

Ντιόγκο – 9 εκατ. ευρώ – 2008

Λάγιος Ντέταρι – 8,7 εκατ. ευρώ – 1988

Αρμάντο Γκονζάλες – 8.6 εκατ. ευρώ συν 2.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους – 2026

Φερνάντο Μπελούτσι – 7,4 εκατ. ευρώ – 2007

Μπιορν Ένγκελς – 7,2 εκατ. ευρώ – 2017

Ντανιέλ Ποντένσε – 7 εκατ. ευρώ – 2018 Ζινεντίν Σμάιλοβιτς – 6.5+ εκατ. ευρώ – 2026 Μάρκους Πέντερσεν – 6 συν 2 εκατ. ευρώ – 2026

Ρομπέρτο – 6 εκατ. ευρώ – 2014

Ντουντού Σεαρένσε – 6 εκατ. ευρώ – 2008

Άλμπερτ Ριέρα – 6 εκατ. ευρώ – 2010