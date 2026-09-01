Στην απόκτηση του Μόις Κιν προχώρησε η Κόμο, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, καθώς επισημοποίησε τη συμφωνία με τη Φιορεντίνα για δανεισμό με ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έχει 4 βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της Serie A και το κλίμα που ούτως ή άλλως ήταν ευχάριστο μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Νάπολι, έγινε ακόμη καλύτερο μετά την ανακοίνωση της νέας μεταγραφής.

Η Κόμο είχε ως στόχο τον Κιν, δεν άργησε να συμφωνήσει μαζί του και τελικά τα βρήκε και με η Φιορεντίνα, με το deal των δύο ομάδων να προβλέπει δανεισμό του παίκτη και ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς του το καλοκαίρι του 2027.

Το συνολικό ποσό που θα βάλουν στο ταμείο τους οι «βιόλα» φτάνει στα 40 εκατ. ευρώ, ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει ακόμη έναν επιθετικό στη διάθεσή του και η ΑΕΚ ακόμη έναν κίνδυνο να αντιμετωπίσει, όταν έρθει η ώρα της αναμέτρησης με την Κόμο.