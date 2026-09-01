Συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη θα είναι ξανά ο Χρήστος Μουζακίτης, καθώς η Χαλ συμφώνησε με τον Ολυμπιακό στα 15 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του.

Τα αγγλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν το μεσημέρι της Τρίτης (1/9) ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για τη μεταγραφή του διεθνή Έλληνα χαφ στη Χαλ και τελικά ήξεραν πολύ καλά τι έγραφαν.

Το γεγονός ότι ο Μουζακίτης κόπηκε την τελευταία στιγμή από την αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι της Τετάρτης (2/9) με την ΑΕΛ στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας αποτελούσε επιβεβαίωσε των διαπραγματεύσεων που ήταν σε εξέλιξη και τελικές αυτές οδήγησαν σε συμφωνία.

Η Χαλ θα δώσει στον Ολυμπιακό το ποσό των 15 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του Μουζακίτη, ο οποίος, από την πλευρά του, θα υπογράψει συμβόλαιο για πέντε χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν στο 1,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο νεαρός χαφ θα είναι και πάλι συμπαίκτης με τον Τζολάκη, ο οποίος έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Premier League καθώς αναδείχθηκε MVP και στις δύο νίκες της Χαλ, κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι.