Η Καλαμάτα προηγήθηκε με 2-0, ο Βόλος όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε να το κάνει 2-2, στην πρεμιέρα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και είχαν την πρώτη τους φάση στο 10′ με το πλασέ του Ρεγκίς από καλή θέση, για να ακολουθήσει στο 23′ η μεγάλη ευκαιρία με το τετ α τετ του Φουρτάδο που νικήθηκε από τον Βασίλιεβιτς.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ήταν οι φιλοξενούμενοι αυτοί που άνοιξαν το σκορ τελικά, στο 26′, με τον Μπολιβάρ από κοντά, μετά το γύρισμα του Μπονέτο (0-1). Ο Βόλος άγγιξε την ισοφάριση στο 38′ με το σουτ του Γκονζάλες στο δοκάρι και αμέσως μετά ήρθε το 0-2.

Στο 39′ ο Λιατσικούρας έδωσε στον Μπονέτο και αυτός με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ, με την Καλαμάτα να παίρνει προβάδισμα νίκης. Μια νίκη όμως που δεν ήρθε καθώς οι Θεσσαλοί κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 74′ ο Λάμπρου πέρασε υπέροχα την κάθετη πάσα για τον Ουρτάδο και αυτός βγήκε απέναντι από τον Βασίλιεβιτς και μείωσε σε 1-2, για να ακολουθήσει στο 83′ το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλες.

Βόλος: Κοσέλεφ, Γρόσδης (58′ Κόμπα), Ες Σαουμπί, Κάργας, Μύγας (66′ Τζόκα), Μπαρέ, Ρεφατλάρι, Χαραλαμπόγλου, Φουρτάδο (40′ λ.τρ. Ουρτάδο), Γκονζάλες, Ρετζίς Κρέσπι (58′ Λάμπρου).

Καλαμάτα: Βασίλιεβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Γκεσάν, Μπακαγιόκο, Ιγκνιάτοβιτς, Καρεσάο (46′ Μορέϊρα), Χάμζα (64′ Μουζάκης), Λιατσικούρας, Μπονέτο (64′ Μαρτίν), Σίγκουρντσον (46′ Πινέιρο), Μπολιβάρ (75′ Ροντρίγκες).