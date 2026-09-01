Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ διαγνώστηκε μα πρόβλημα καρδιακής αρρυθμίας όπως ανακοίνωσε και η Νάπολι και θα υποβληθεί σε επέμβαση, μένοντας εκτός δράσης για ένα μήνα.

Ο 29χρονος διεθνής Σκωτσέζος χαφ ήταν ο καλύτερος παίκτης των «παρτενοπέι» την προηγούμενη διετία, η φετινή σεζόν όμως δεν άρχισε καλά για τον ίδιο καθώς διαγνώστηκε με καρδιακή αρρυθμία.

Όπως αναφέρει η Νάπολι στην ανακοίνωσή της, η κατάσταση του ΜακΤόμινεϊ δεν είναι σοβαρή, για να μη γίνει όμως τέτοια θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα.

Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει από τους αγώνες με Ίντερ, Μπολόνια, Φιορεντίνα στη Serie A και από αυτόν με την Άρσεναλ στο Champions League, ενώ θα λείψει και από τα παιχνίδια της Σκωτίας με τις Σλοβενία, Ελβετία και Βόρεια Μακεδονία στο Nations League.