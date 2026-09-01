Η Μάντσεστερ Σίτι έψαχνε τον αντικαταστάτη του Ρόδι και όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι ο Έντσο Φερνάντες, καθώς έπεισε την Τσέλσι να πει το «ναι» προσφέροντάς της 145 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον της Σίτι για τον 25χρονο διεθνή Αργεντίνο χαφ ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό, οι συζητήσεις με τους Λονδρέζους όμως δεν οδηγούσαν σε συμφωνία και ο χρόνος είχε αρχίσει να πιέζει.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Μάντσεστερ επέμεινε και τελικά συμφώνησε με την Τσέλσι, προσφέροντάς της 145 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ για τα βρετανικά δεδομένα και απομένει το τυπικό κομμάτι πλέον, οι ιατρικές εξετάσεις δηλαδή και η υπογραφή του συμβολαίου.

Ο Φερνάντες είχε υπογράψει τον Ιανουάριο του 2023 στην Τσέλσι, η οποία είχε δώσει 123 εκατ. ευρώ στη Μπενφίκα και ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή που είχε κάνει αγγλική ομάδα.

Σε αυτά τα 3,5 χρόνια ο Αργεντίνος χαφ μέτρησε 170 συμμετοχές με τη φανέλα των Λονδρέζων έχοντας 31 γκολ και 30 ασίστ και τώρα ετοιμάζεται για τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου θα έχει προπονητή τον Έντσο Μαρέσκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί τον προηγούμενο 1,5 χρόνο στην Τσέλσι.