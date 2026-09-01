Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν είναι τελικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ στο κύπελλο Ελλάδας και ο λόγος είναι οι διαπραγματεύσεις με τη Χαλ που ενδιαφέρεται για την απόκτησή του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι της Τετάρτης (2/9) με τη Λάρισα και σε αυτή είχε συμπεριληφθεί κανονικά ο Έλληνας χαφ, την τελευταία στιγμή όμως έμεινε εκτός και ο λόγος είναι μεταγραφικός.

Η Χαλ, όπως αποκάλυψαν τα αγγλικά ΜΜΕ, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μουζακίτη και οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό συνεχίζονται, οπότε αποφασίστηκε ο παίκτης να μείνει εκτός αποστολής, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, οι διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων μπορεί να οδηγήσουν σε συμφωνία για ένα ποσό που θα φτάνει στα 20 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Αν τελικά ο Ολυμπιακός και η Χαλ τα βρουν, τότε ο Μουζακίτης θα γίνει ξανά συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος έκανε το ίδιο δρομολόγιο, με τους «ερυθρόλευκους» να βάζουν 20 εκατ. ευρώ στο ταμείο τους.