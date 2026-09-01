Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, όπως αναφέρει το γαλλικό «footmercato».

Ο διεθνής Μαροκινός άσος είναι ο μεγάλος στόχος των «πράσινων» και τις τελευταίες μέρες έχουν γραφτεί πολλά στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Συζητήσεις που οδήγησαν σε προφορική συμφωνία ανάμεσα στο «τριφύλλι» και την Τζιρόνα, όπως αναφέρει σε νεότερο δημοσίευμα το «footmercato», αν και από την ΠΑΕ δεν επιβεβαιώνουν, προς το παρόν, κάτι τέτοιο.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει τη μεγάλη μεταγραφή πριν το βράδυ της Τετάρτης (2/9), για να μπορέσει να δηλώσει τον Ουναΐ στη λίστα που θα κατατεθεί στην UEFA με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa Conference League.