Έχοντας γράψει ιστορία ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της Ρόμα, ο Φραντσέσκο Τότι θα ασχοληθεί πλέον με το μπάσκετ, αναλαμβάνοντας ειδικό ρόλο στη Μάξιμα Ρόμα.

Αρκετές φορές τον τελευταίο χρόνο υπήρχαν δημοσιεύματα στον ιταλικό Τύπο για ανάληψη πόστου στους «τζαλορόσι» από τον Capitano, αυτός όμως θα ασχοληθεί τελικά με την ομάδα μπάσκετ της πόλης, με τη σχετική ανακοίνωση να εκπλήσσει τους πάντες.

«Ο Φραντσέσκο Τότι συμμετέχει στο εγχείρημα του συλλόγου μπάσκετ ως Σύμβουλος της ιδιοκτησίας, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη της φιλάθλου βάσης και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Εμβληματική μορφή στην αθλητική ιστορία της Ρώμης, ο Τότι επέλεξε να θέσει το όνομα και την εμπειρία του στηρίζοντας ένα μακροπρόθεσμο και βιώσιμο πλάνο, σχεδιασμένο για να επαναφέρει την πρωτεύουσα στο υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ξεκινώντας από την ιταλική LBA Serie A και το EuroCup.

Το όραμα του συλλόγου ξεπερνά τα στενά όρια του αγωνιστικού μέρους, έχοντας ως δέσμευση την ανάπτυξη του αθλήματος σε ολόκληρη τη Ρώμη και την ανάδειξη της νέας γενιάς παικτών», ανέφερε η ανακοίνωση της Μάξιμα Ρόμα, με τον Τότι, από την πλευρά του, να λέει τα εξής…

«Είχα την ανάγκη για νέες προκλήσεις και ένιωθα την επιθυμία να δοκιμαστώ αποδεχόμενος ένα νέο στοίχημα. Ο ρόλος και, κυρίως, το πλάνο που μου προτάθηκε με έπεισαν από την πρώτη στιγμή. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να αποτελέσω ενεργό μέλος αυτού του εγχειρήματος και ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε.

Ο πρώτος στόχος θα είναι η δημιουργία ενός συμπαγούς συνόλου, η ενίσχυση της ομάδας και η διαμόρφωση όλων των συνθηκών ώστε να αναδειχθούμε στο ιταλικό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια θα κοιτάξουμε προς την Ευρώπη και ακόμη πιο μακριά.

Η φιλοδοξία είναι σημαντική, αλλά ακόμη σημαντικότερη είναι η επιθυμία να χτίσουμε κάτι με διάρκεια: Θέλουμε να προσφέρουμε στη Ρώμη και στους Ρωμαίους μια ομάδα μπάσκετ που θα στηρίζουν, με την οποία θα ταυτίζονται και για την οποία θα νιώθουν υπερήφανοι. Γι’ αυτό αποδέχθηκα αυτή τη θέση».