Έπειτα από 3,5 χρόνια γεμάτα μεγάλες στιγμές, ο Ροντινέι ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο του στον Ολυμπιακό και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Βραζιλιάνος άσος αποχαιρέτησε τους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων» στον Ρέντη και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Σάντος.

Ο 34χρονος αμυντικός έζησε μία ξεχωριστή περίοδο στον Πειραιά, πανηγυρίζοντας σημαντικούς τίτλους και συμμετέχοντας στην ιστορική πορεία του Ολυμπιακού. Στις κορυφαίες στιγμές της παρουσίας του ξεχωρίζει η κατάκτηση του Conference League, αλλά και το τρεμπλ της σεζόν 2024-25.

Στα 3,5 χρόνια που φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Ροντινέι κατέγραψε συνολικά 157 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 28 ασίστ. Η προσφορά του ήταν σημαντική και το όνομά του πλέον έχει συνδεθεί με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή, απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι επίσημες ανακοινώσεις.