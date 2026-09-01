Νέα δυσάρεστη εξέλιξη προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, νοκ άουτ τέθηκε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε άτυχος στην προπόνηση της Τρίτης (1/9) και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο Χέιζ-Ντέιβις υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο Telekom Center Athens. Αμέσως μεταφέρθηκε στο «ΥΓΕΙΑ», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους «πράσινους», καθώς ο 32χρονος αναμένεται να χάσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας σεζόν. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμος για το Super Cup στη Ρόδο, αλλά και για τις πρώτες αγωνιστικές τόσο της EuroLeague όσο και της Stoiximan GBL.

Την περασμένη σεζόν ο Αμερικανός αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 14,1 πόντους, με 51% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 86% στις βολές, μαζί με 3,4 ριμπάουντ, 1,9 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 28:33 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, σε συνολικά 16 παιχνίδια.

Έτσι, το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου επιφυλάσσει ακόμη έναν σοβαρό πονοκέφαλο για τον Παναθηναϊκό, που βλέπει δύο σημαντικές μονάδες του να τίθενται εκτός δράσης πριν ακόμη αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.