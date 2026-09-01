

Η τελευταία ημέρα των μεταγραφών φέρνει ακόμη μία συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι, με τον Αργεντινό μέσο να ετοιμάζεται, εφόσον ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, να γίνει η τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του αθλήματος.

Οι «πολίτες» ξεκίνησαν επίσημες επαφές με την Τσέλσι τη Δευτέρα (31/08) για τον 25χρονο χαφ και, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο του «Sky Sports», οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία για τη μετακίνησή του.

Ο Φερνάντες βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε μία νέα συνεργασία με τον Έντσο Μαρέσκα. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στην Τσέλσι και πλέον είναι πιθανό να συναντηθούν ξανά στη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ιταλό τεχνικό να έχει αναλάβει από το καλοκαίρι την τεχνική ηγεσία των 10 φορές πρωταθλητών Αγγλίας, διαδεχόμενος τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο χρόνος, πάντως, πιέζει ασφυκτικά. Η συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την αποψινή προθεσμία, η οποία εκπνέει στη 01:00 ώρα Ελλάδας. Επόμενο βήμα είναι να δοθεί το απαραίτητο «πράσινο φως» ώστε ο Αργεντινός να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Εφόσον το deal πάρει οριστικά μορφή, το κόστος της μετακίνησης αναμένεται να ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που θα τοποθετήσει τον Φερνάντες στην τέταρτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες μεταγραφές όλων των εποχών, πάνω από τον Αλεξάντερ Ίσακ, για τον οποίο η Λίβερπουλ είχε καταβάλει 145 εκατομμύρια ευρώ στη Νιουκάστλ.

Την ίδια στιγμή, η Τσέλσι έχει ήδη κινηθεί για την επόμενη ημέρα, ανοίγοντας επαφές για τον Μανουέλ Κονέ της Ρόμα. Ο Γάλλος μέσος εξετάζεται ως πιθανός αντικαταστάτης του Φερνάντες, σε περίπτωση που η μεταγραφή του στη Σίτι ολοκληρωθεί.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει, μάλιστα, άμεσο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ. Ο Φερνάντες, εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στους «πολίτες», αναμένεται να βρεθεί στον δρόμο της Ένωσης στο Champions League, καθώς η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» στις 20 Οκτωβρίου, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 22:00.