Ο αποκλεισμός του Νόβακ Τζόκοβιτς από τον πρώτο γύρο του US Open δεν είναι μία συνηθισμένη ήττα στην τεράστια καριέρα του. Για πρώτη φορά από το 2006, ο Σέρβος δεν κατάφερε να προχωρήσει ούτε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όμως αυτό που σημάδεψε περισσότερο τη βραδιά στη Νέα Υόρκη ήταν η εικόνα του μέσα στο κορτ.

Ο Τζόκοβιτς αντιμετώπισε έντονα σωματικά προβλήματα απέναντι στον Μαριάνο Ναβόνε, έκανε εμετό, υπέφερε από κράμπες και ένιωσε πόνους στη μέση και στον ώμο. Αυτό που έμεινε ήταν η εικόνα ενός ανθρώπου που για δύο δεκαετίες είχε μάθει να μην υποχωρεί, να αγνοεί τον πόνο και να μετατρέπει κάθε μορφή αμφισβήτησης σε καύσιμο. Στο πέμπτο σετ, όμως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν ήταν το μεγαλύτερο όνομα του τουρνουά, αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή αποδείχθηκε αρκετός για να τον οδηγήσει στα όριά του.

Ο Σέρβος λύγισε σωματικά. Έκανε εμετό, αντιμετώπισε κράμπες και αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση και στον ώμο. Κάποια στιγμή περιέγραψε την κατάσταση με μία φράση που τα έλεγε όλα: «Ένιωθα ότι ολόκληρο το σώμα μου άρχιζε να καταρρέει».

Και μαζί με το σώμα, για πρώτη φορά τόσο έντονα μέσα σε έναν αγώνα, λύγισε και η εικόνα του άφθαρτου πρωταθλητή.

Ένα όνειρο που έσβησε απότομα

Ο Τζόκοβιτς είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη έχοντας λόγους να πιστεύει πως ίσως υπήρχε ακόμη μία ευκαιρία για τον 25ο Grand Slam τίτλο του. Η απουσία του Γιανίκ Σίνερ από την εξίσωση και τα ερωτήματα γύρω από τον καρπό του Κάρλος Αλκαράθ δημιουργούσαν ένα διαφορετικό τοπίο.

Η διοργάνωση που πολλοί χαρακτήριζαν ως την πιο ανοιχτή των τελευταίων ετών, όμως, ολοκληρώθηκε για εκείνον πριν καν προλάβει να προχωρήσει. Ο αποκλεισμός από τον Ναβόνε στον πρώτο γύρο ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί από το 2006. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή σημαίνει πως ο Τζόκοβιτς θα βρεθεί εκτός της πρώτης δεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης.

Novak Djokovic in tears as the realization dawns upon him that Father Time has finally caught up pic.twitter.com/5uOfg2Em30 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2026

Δεν ήταν, ωστόσο, η βαθμολογία ή η ήττα αυτή καθαυτή που έφερε τα δάκρυα. Ήταν η συνειδητοποίηση ότι ένα σώμα που επί χρόνια υπάκουε στις απαιτήσεις του πρωταθλητή αρχίζει πλέον να βάζει τα δικά του όρια.

Και αυτή τη φορά, το κοινό της Νέας Υόρκης δεν του προσέφερε απλώς τον σεβασμό που είχε συνηθίσει να εισπράττει. Του έδειξε κάτι διαφορετικό: μία αυθόρμητη, συλλογική τρυφερότητα.

Όταν το σώμα λέει «φτάνει»

Η εξέλιξη της αναμέτρησης έκανε την εικόνα ακόμη πιο σκληρή. Ο Τζόκοβιτς είχε βρεθεί μπροστά με δύο σετ έναντι ενός και είχε αποκτήσει και προβάδισμα με break στο τέταρτο. Όλα έδειχναν πως είχε τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Οι κράμπες, ο πόνος και η εξάντληση άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ο ίδιος ένιωσε πως δεν μπορούσε πλέον να εμπιστευτεί το σώμα του, ενώ οι θεατές στις εξέδρες φώναζαν το όνομά του.

"The stomach continues to churn." – Chris Fowler after Novak Djokovic has vomited at least three times.



"Talk about the ultimate competitor. He's hurling, and it's unbelievable that he's still enduring. Suffering." – John McEnroe pic.twitter.com/cObQkBZMcC — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 31, 2026

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως η αντίδραση του κόσμου τον άγγιξε βαθιά. Για έναν αθλητή που είχε χτίσει μεγάλο μέρος της διαδρομής του πάνω στην αντίσταση απέναντι στην πίεση, η αποδοχή σε μία στιγμή αδυναμίας είχε κάτι το πρωτόγνωρο.

Τα δάκρυα ενός ανθρώπου που δεν λύγιζε ποτέ

Ο Τζόκοβιτς έχει συγκινηθεί και στο παρελθόν. Όμως συνήθως αυτό συνέβαινε αφού είχε τελειώσει η μάχη. Μετά από μία μεγάλη νίκη, μετά από μία οδυνηρή ήττα, σε στιγμές που το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί.

Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Τα δάκρυα εμφανίστηκαν μέσα στον ίδιο τον αγώνα, την ώρα που η μάχη βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Για δύο δεκαετίες, ο Σέρβος είχε μάθει να λειτουργεί σαν ένας αθλητής που δεν επιτρέπει στον εαυτό του να δείξει αδυναμία. Η εικόνα του «Λύκου του Βελιγραδίου» είχε γίνει κομμάτι της ταυτότητάς του. Τώρα, όμως, έρχεται αντιμέτωπος με μία διαφορετική πραγματικότητα: εκείνη ενός σώματος που δεν ανταποκρίνεται πλέον όπως παλιά.

Η Νέα Υόρκη τον αγκάλιασε

Υπήρχε μία ακόμη φορά που το κοινό της Νέας Υόρκης είχε δείξει στον Τζόκοβιτς μια αντίστοιχη συναισθηματική πλευρά. Ήταν στον τελικό του 2021, όταν απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ διεκδικούσε το τελευταίο βήμα για να ολοκληρώσει το Calendar Grand Slam, κάτι που δεν είχε πετύχει κανείς από το 1969.

Ο Τζόκοβιτς έχασε εκείνη τη βραδιά και αργότερα παραδέχθηκε πως το μόνο που ήθελε ήταν να τελειώσει ο αγώνας. Παρά την απογοήτευση, εκείνη η ημέρα του αποκάλυψε κάτι που ίσως δεν είχε συνηθίσει: τη δύναμη της αποδοχής από μία εξέδρα που δεν ήταν πάντοτε στο πλευρό του.

Η Νέα Υόρκη, μία πόλη που πολλές φορές τον είχε αντιμετωπίσει με επιφύλαξη, του έδειξε πως μπορεί να τον αγκαλιάσει όταν τον δει ευάλωτο.

Ίσως γι’ αυτό και η εικόνα του στο φετινό US Open ήταν τόσο συγκλονιστική. Ένας αθλητής που για χρόνια έμαθε να μετατρέπει την εχθρότητα σε δύναμη, βρέθηκε να δέχεται αγάπη ακριβώς τη στιγμή που δεν μπορούσε να την ανταποδώσει με μία ακόμη μεγάλη νίκη.