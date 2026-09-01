Όπως αναφέρουν γερμανικά δημοσιεύματα, ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το «Skysports», οι συζητήσεις ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και τη γερμανική ομάδα έχουν προχωρήσει σημαντικά, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο το μοντέλο της μεταγραφής. Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Κουτσίδης θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού, θα πωληθεί ή θα αποχωρήσει ως ελεύθερος. Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο νεαρός στόπερ συμμετείχε κανονικά στην καλοκαιρινή προετοιμασία των «ερυθρόλευκων», έχοντας χρόνο συμμετοχής και στα φιλικά παιχνίδια, καθώς βρισκόταν στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στον Βόλο, ενώ έχει ήδη καταγράψει μία σημαντική επιτυχία με την ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κ19 στην πορεία προς την κατάκτηση του Youth League.