Ο χρόνος τελειώνει για τις ομάδες που εξακολουθούν να θέλουν να κάνουν αλλαγές στις ομάδες τους για τη σεζόν 2026-2027. Στην Ελλάδα, η αυλαία της θερινής μεταγραφικής περιόδου ολοκληρώνεται το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν ακόμα περιθώριο για να κινηθούν στο μεταγραφικό «παζάρι» και να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους.

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική παράμετρος που αφορά τις ομάδες της Stoiximan Super League που συνεχίζουν στην Ευρώπη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ καλούνται να δηλώσουν στην UEFA το ρόστερ που θα έχουν στη διάθεσή τους για τους αγώνες της League Phase, με την προθεσμία να εκπνέει στις 00:59 τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.

Πρακτικά, λοιπόν, για τους τέσσερις ελληνικούς συλλόγους το περιθώριο για τις τελευταίες και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις είναι ακόμη πιο στενό. Όποια προσθήκη θέλουν να υπολογίζουν και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει δηλωθεί στην UEFA μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Από εκεί και πέρα στην Ιταλία, και τη Γερμανία, το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου είναι σχεδόν ταυτόχρονο με εκείνο της Γαλλίας, καθώς το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει αυτή την Τρίτη στις 21:00. Στην Αγγλία και την Ισπανία, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται επίσης την Τρίτη, αλλά τα μεσάνυχτα. Αντίθετα, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη (2/1) στην Ολλανδία, μέχρι την Πέμπτη (3/1) στο Βέλγιο και μέχρι την Παρασκευή (4/1) στην Τουρκία και την Πορτογαλία.

Όσο για τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια στη μεταγραφική αγορά, θα μπορεί να συνεχίσει τις μεταγραφές μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Οι προθεσμίες για κάθε πρωτάθλημα

Premier League (Αγγλία) — 2 Σεπτεμβρίου, 01:00

Serie A (Ιταλία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00

La Liga (Ισπανία) — 2 Σεπτεμβρίου, 00:59

Bundesliga (Γερμανία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00

Ligue 1 (Γαλλία) — 1 Σεπτεμβρίου, 21:00

Liga Portugal (Πορτογαλία) — 5 Σεπτεμβρίου, 01:59

Pro League (Βέλγιο) — 4 Σεπτεμβρίου, 00:59

Eredivisie (Ολλανδία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59

Süper Lig (Τουρκία) — 4 Σεπτεμβρίου, 23:59

Ekstraklasa (Πολωνία) — 10 Σεπτεμβρίου, 00:59

Chance Liga (Τσεχία) — 9 Σεπτεμβρίου, 00:59

Super League (Ελλάδα) — 15 Σεπτεμβρίου, 23:59

Saudi Professional League (Σαουδική Αραβία — 12 Οκτωβρίου

Eliteserien (Νορβηγία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59

Superliga (Δανία) — 3 Σεπτεμβρίου, 00:59

Cyprus League (Κύπρος) — 9 Σεπτεμβρίου, 23:59