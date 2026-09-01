Νέα εξέλιξη που αφορά την Κόμο και την ΑΕΚ προέκυψε με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Σάντσεθ. Ο Ισπανός τερματοφύλακας βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στην ιταλική ομάδα, καθώς η Κόμο και η Τσέλσι φέρεται να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του.

Ο Σάντσεθ δεν υπολογίζεται πλέον ως η πρώτη επιλογή κάτω από τα δοκάρια της Τσέλσι, μετά την απόκτηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα την περασμένη Κυριακή (30/8). Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την αποχώρησή του από το Λονδίνο, με τον 28χρονο να βρίσκεται πλέον κοντά σε μια νέα πρόκληση εκτός Αγγλίας.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement over loan deal to sign Robert Sánchez, here we go!



Como and #CFC agree on loan terms as the Spanish goalkeeper replaces Tornqvist who’s joining Monza in Serie A.



New chapter for Sánchez after Dibu joined Chelsea. pic.twitter.com/dic7vq9qpm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Η Κόμο κινήθηκε για την απόκτησή του, καθώς αναζητά τον αντικαταστάτη του Νόελ Τόρνκβιστ, ο οποίος μετακομίζει στη Μόντσα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες έχουν δώσει τα χέρια σε προφορικό επίπεδο για μονοετή δανεισμό του Σάντσεθ.

Απομένουν πλέον τα διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και ο Ισπανός τερματοφύλακας να γίνει συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, καθώς η Κόμο αποτελεί μία από τις ομάδες που θα βρεθούν στον δρόμο της Ένωσης στη League Phase του Champions League. Έτσι, ο Σάντσεθ αναμένεται να τεθεί αντιμέτωπος με την ελληνική ομάδα στη νέα του περιπέτεια με την ιταλική ομάδα.