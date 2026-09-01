Το αντίο του Λιονέλ Μέσι από την εθνική Αργεντινής δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο στην πατρίδα του. Μετά το τέλος μιας μυθικής διαδρομής με την «Αλμπισελέστε», εμβληματικά σημεία του Μπουένος Άιρες φωταγωγήθηκαν στα χρώματα της χώρας προς τιμήν του «Pulga».

Ο 39χρονος θρύλος ανακοίνωσε μέσω Instagram την απόφασή του να ολοκληρώσει την παρουσία του στην εθνική ομάδα, έχοντας γράψει τη δική του ιστορία με 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 68 ασίστ. Στη διάρκεια αυτής της πορείας κατέκτησε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Copa America.

Η είδηση του αποχαιρετισμού του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή. Πρόσωπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου έσπευσαν να εκφράσουν τη συγκίνησή τους μέσα από αναρτήσεις, ενώ οι συμπατριώτες του επέλεξαν έναν συμβολικό τρόπο για να δείξουν την εκτίμησή τους στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία της πρωτεύουσας φωτίστηκαν σε γαλάζιο και λευκό. Ο επικεφαλής της αυτόνομης πόλης του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Μάκρι, δημοσίευσε σχετικά videos, στα οποία εμφανίζονται ο Οβελίσκος, το Πλανητάριο, το Μνημείο του Χάρτη της Μάνια και η Floralis Genérica.

Με αυτόν τον τρόπο, το Μπουένος Άιρες αποχαιρέτησε έναν ποδοσφαιριστή που αποτέλεσε για χρόνια μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της εθνικής Αργεντινής.