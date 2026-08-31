Στην τελική ευθεία της μεταγραφικής περιόδου, ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το βλέμμα του στην ενίσχυση των άκρων της επίθεσης, με τον Ρουμπέν Βάργκας να εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στον σχεδιασμό του, αν και οι διαπραγματεύσεις δεν είναι σε καλο σημείο.

Παρότι το βράδυ της Κυριακής διαψεύστηκαν τα σενάρια περί συμφωνίας με τον Ελβετό εξτρέμ, αυτό δεν σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους. Η θέση της ΠΑΕ αφορούσε την απουσία συμφωνίας και όχι το τέλος των συζητήσεων για τον 28χρονο ποδοσφαιριστή της Σεβίλλης.

Οι επαφές μεταξύ των πλευρών έχουν γίνει εδώ και καιρό, με τους Ισπανούς να φέρονται να ζητούν 15 εκατ. ευρώ. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, έχει καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ, συν περίπου 2 εκατ. σε μπόνους. Η διαφορά δεν θεωρείται τέτοια που να κλείνει την πόρτα, γι’ αυτό και οι Πειραιώτες εξακολουθούν να αναζητούν κοινό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, πάντως, στο λιμάνι εξετάζουν και άλλες λύσεις. Ο Πάμπλο Γκαρθία της Μπέτις βρίσκεται στη λίστα, με τον 20χρονο Ισπανό να αποτελεί διαφορετική περίπτωση λόγω ηλικίας και προοπτικής. Για τον νεαρό εξτρέμ γίνεται λόγος για πρόταση περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ αγωνίζεται κυρίως στα άκρα και ξεχωρίζει για το αριστερό του πόδι.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει στραμμένη την προσοχή του και στον Μπράιαν Χιλ. Ο 25χρονος Ισπανός παραμένει στο κάδρο, με τους «ερυθρόλευκους» να παρακολουθούν την κατάστασή του και να διατηρούν επαφές, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη υπόθεση.

Στις επιλογές βρίσκεται επίσης ο Ζουρίκο Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν. Η περίπτωσή του θεωρείται πιο απαιτητική, όμως δεν έχει βγει από το πλάνο και οι Πειραιώτες συνεχίζουν να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους για τις εξελίξεις.