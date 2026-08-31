Μεταγραφή μετά τη γκέλα

Η πρώτη μεγάλη γκέλα της σεζόν είναι γεγονός για την ΑΕΚ που πήρε τα μηνύματά της. Οι κιτρινόμαυροι θα έχουν πιο δύσκολη σεζόν, το έλεγε όλο το καλοκαίρι ο Νίκολιτς, λόγω μεγαλύτερων απαιτήσεων με τη συμμετοχή στο Champions League και μάλλον χρειάζονται κάτι ακόμη στη μεταγραφική περίοδο. Και δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση για την απόκτηση εξτρέμ. Είναι μία από τις θέσεις που σκέφτονται να ενισχύσουν, αν και υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν πως θα έπρεπε να αποκτηθεί ακόμη ένας στόπερ ή δεξιός μπακ. Το σίγουρο είναι ότι μετά τη γκέλα με την Κηφισιά επανήλθε στο προσκήνιο το ενδεχόμενο μιας μεταγραφής ακόμη, πιθανότατα για τα άκρα της επίθεσης.

Θέλει στόχο του Ολυμπιακού

Μεταγραφή και συγκεκριμένα χαφ θα κάνει σίγουρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φέρεται να μίλησε με στόχο του Ολυμπιακού. Ο Κάσερες της Τουλούζ ήταν στη λίστα των ερυθρόλευκων και είχαν γίνει συζητήσεις με την ομάδα του, με τους Πειραιώτες να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ακόμη και 10 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Ο παίκτης όμως απάντησε αρνητικά, όχι επειδή δεν του άρεσε η προοπτική του Ολυμπιακού αλλά επειδή δεν ψηνόταν να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εφόσον αυτή ήταν η άποψή του, είναι δυνατόν να αλλάξει τώρα και να κάνει άνοιγμα για μεταγραφή στην Ελλάδα; Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν συμβεί αυτό, πραγματικά μεγάλη έκπληξη.

Μεταγραφή μόνο αν φύγει ο Ζαρουρί

Στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει και μεταγραφή εξτρέμ αλλά αυτό εξαρτάται από τον Ζαρουρί. Ο Μαροκινός είναι προς παραχώρηση από τους πράσινους, τον έχουν ενημερώσει σχετικά, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει έρθει κάποια πρόταση. Αν έρθει, θα υπάρξουν εξελίξεις, θα πωληθεί εφόσον η ΠΑΕ μείνει ικανοποιημένη από το ποσό. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κάτι και αν δεν υπάρξει αποχώρηση του Ζαρουρί δεν θα γίνει κάποια μεταγραφή και ο παίκτης θα τεθεί ξανά στη διάθεση του Νίστρουπ. Η προτεραιότητα ούτως ή άλλως για τον Παναθηναϊκό, αυτό που έχει ανάγκη, είναι η απόκτηση ενός χαφ και όχι ενός εξτρέμ.

Νιώθει την πίεση

Ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη σε δύο αγωνιστικές, με τον Ζότα Σίλβα σκόρερ αυτή τη φορά. Την προηγούμενη εβδομάδα με τον Ατρόμητο ήταν ο Κάρμο. Και στους δύο αγώνες θα μπορούσε να σκοράρει, όχι μόνο από ένα γκολ σε κάθε ματς, ο Ελ Κααμπί αλλά δεν το έκανε. Είναι μέσα στις φάσεις, το προσπαθεί με κάθε τρόπο, η μπάλα όμως δεν πάει με τίποτα μέσα. Μέχρι και πέναλτι έχασε στην πρεμιέρα. Τα πράγματα γενικά δεν πάνε όπως θα ήθελε ο Μαροκινός φορ εδώ και καιρό, ούτε στους τελευταίους μήνες της περσινής σεζόν σκόραρε συνεχώς, με αποτέλεσμα να νιώθει την πίεση. Το δείχνει άλλωστε με κάποιες αντιδράσεις του έπειτα από χαμένες ευκαιρίες. Στο λιμάνι όμως είναι σίγουροι ότι σύντομα θα σπάσει η γκίνια.

Εκτέθηκε ο Λανουά

Τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής πάντως εξέθεσαν τον Λανουά που ήθελε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Στο Κηφισιά – ΑΕΚ ο Φωτιάς δεν έδειξε δεύτερη κίτρινη στον Κοϊτά για τράβηγμα φανέλας, ενώ στο τέλος τα έκανε μαντάρα και με τον κανονισμό στον τραυματισμό του Ζίνι. Λάθη είχαμε και στο Βόλος – Ηρακλής, όπου ο Τσιμεντερίδης χρειάστηκε το VAR για να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Μιρ. Σε δύο εύκολα παιχνίδια, έγιναν δύο μεγάλα λάθη, το ένα διορθώθηκε λόγω VAR. Πώς να έχει εμπιστοσύνη κανείς στους Έλληνες διαιτητές για να σφυρίξουν σε ντέρμπι όταν κάνουν λάθη σε τόσο εύκολα παιχνίδια;