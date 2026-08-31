Σε νέα φάση περνά η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ και της Dubai BC, καθώς η EuroLeague αποφάσισε να διερευνήσει επίσημα τις επαφές που είχαν οι δύο πλευρές. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ με τον Ολυμπιακό, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι σχετικές συζητήσεις.

Η προσπάθεια του Γουόκαπ να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών, με τη διοργανώτρια αρχή να εξετάζει πλέον κάθε παράμετρο της υπόθεσης. Η διαδικασία ξεκίνησε άμεσα, μετά και τη δημόσια επιβεβαίωση από τον General Manager της Dubai BC ότι υπήρξε επικοινωνία με την πλευρά του παίκτη.

Η EuroLeague ακολουθεί τη συνήθη διαδικασία σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προχωρώντας στον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανονισμοί.

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός είχε περιοριστεί στην κοινοποίηση προς τη EuroLeague της σχετικής επιστολής που απέστειλε, χωρίς να ζητήσει επισήμως από τη διοργανώτρια αρχή να αναλάβει η ίδια την έρευνα.