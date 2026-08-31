Μια ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε στις εξέδρες του «Βεστφάλεν» μετά το πρώτο γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας διεθνής είχε μόλις ανοίξει λογαριασμό στη Bundesliga, σκοράροντας στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στο Αμβούργο, και το γκολ του προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς από τους φίλους της γερμανικής ομάδας.

🤣 Le Westfalenstadion a démangé en Grèce ! L’ambiance est juste magnifique, on retrouve notre VRAI BVB ! #BVB #Bundesliga #BVBHSV pic.twitter.com/WGGMsKGbAn — Gallische Jungs (@GallischeJungs) August 29, 2026

Μέσα στο κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε στο γήπεδο, η ελληνική παρουσία στις εξέδρες έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο. Οπαδοί της Ντόρτμουντ άρχισαν να χορεύουν συρτάκι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που καταγράφηκε σε Video και γρήγορα έκανε τον γύρο των social media.

Η χαρά, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Η βραδιά που είχε ξεκινήσει ιδανικά για τον Κωνσταντέλια πήρε άσχημη τροπή, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, μετατρέποντας τους πανηγυρισμούς για το πρώτο του γκολ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.