Η Μπράιτον μπορεί να γνώρισε την ήττα με 4-3 από την Τσέλσι στο Λονδίνο, όμως ένας από τους παίκτες της κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις. Ο λόγος για τον Μαλίκ Γιαλκουγιέ, ο οποίος στην πρώτη του φετινή παρουσία ως βασικός στην Premier League βρήκε δίχτυα απέναντι στους «μπλε».

Ο 20χρονος Ιβοριανός αγωνίστηκε ως επιτελικός μέσος και στο 35ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην περιοχή της Τσέλσι, μειώνοντας σε 3-1 με ψύχραιμο τελείωμα. Αντικαταστάθηκε στο 74’, έχοντας αφήσει το στίγμα του στην αναμέτρηση. Ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε επίσης βασικός για τους «γλάρους» και αγωνίστηκε για 81 λεπτά, ενώ ο Κοστίνια μπήκε στο φινάλε.

Μετά το παιχνίδι, το όνομα του Γιαλκουγιέ άρχισε να κυκλοφορεί έντονα στα social media, όχι μόνο για το γκολ του, αλλά και για την εμφάνισή του. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι δείχνει μεγαλύτερος από την ηλικία του, με ορισμένους να αστειεύονται πως «γεννήθηκε 20 ετών».

🇨🇮 ASEC Mimosas, el club más importante de Costa de Marfil, publicó fotos de Malick Yalcouyé desde sus inicios en la academia para desmentir rumores sobre su edad.



Esto se dio tras viralizarse el aspecto del futbolista de 20 años, autor de un gol hoy en Chelsea vs Brighton. https://t.co/XBB8QXGnSh pic.twitter.com/sfH9yrjoRz — AlterFútbol (@AlterFutbol) August 31, 2026

Ο Γιαλκουγιέ, ο οποίος γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2005, αντιμετωπίζει χρόνια αλωπεκία, γεγονός που εξηγεί την απώλεια των μαλλιών του και την εικόνα του. Φωτογραφίες από τα πρώτα του χρόνια στη Γκέτεμποργκ επιβεβαιώνουν ότι η ηλικία του είναι αυτή που αναγράφεται.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει περάσει από ASEC Mimosas, Γκέτεμποργκ, Στουρμ Γκρατς και Σουόνσι, πριν βρεθεί στην Μπράιτον, η οποία τον απέκτησε από τη σουηδική ομάδα το 2024.

Ο Φάμπιαν Χούρτσελερ στάθηκε στην προσωπικότητα που έδειξε ο νεαρός χαφ, τονίζοντας πως ανταποκρίθηκε σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και απέδειξε τι μπορεί να προσφέρει, παρά την απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα.