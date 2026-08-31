Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαριάνο Ναβόνε στην πρεμιέρα του US Open, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 σετ. Ο 39χρονος Σέρβος έδωσε μεγάλη μάχη, όμως η σωματική του κατάσταση αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τζόκοβιτς αντιμετώπισε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε αρκετές φορές να απομακρυνθεί από το court, καθώς έκανε εμετό. Παρά τις δυσκολίες, επέλεξε να συνεχίσει μέχρι το τέλος. Ωστόσο, στα δύο τελευταία σετ δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Αργεντινού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Με αυτόν τον αποκλεισμό, ο Τζόκοβιτς έμεινε εκτός Grand Slam από τον πρώτο γύρο για πρώτη φορά από το Australian Open του 2006. Παράλληλα, ο αγώνας με τον Ναβόνε είχε ξεχωριστή διάρκεια για τον ίδιο, καθώς χρειάστηκαν τέσσερις ώρες και 36 λεπτά για να ολοκληρωθεί, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια πρώτου γύρου Grand Slam στην καριέρα του.

Μετά το παιχνίδι, ο Σέρβος παραδέχθηκε πως η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, εξηγώντας ότι δεν μπόρεσε να απολαύσει σχεδόν καθόλου την παρουσία του στο γήπεδο εξαιτίας της κατάστασης του σώματός του.