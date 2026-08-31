Δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν το σοβαρό πρόβλημα που υπέστη στην αναμέτρηση με το Αμβούργο. Ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, εξέλιξη που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Μετά την επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του διεθνούς άσου, η Ντόρτμουντ θέλησε να σταθεί στο πλευρό του. Η γερμανική ομάδα δημοσίευσε στα social media ένα VIDEO, μέσα από το οποίο έστειλε μήνυμα ενθάρρυνσης στον Κωνσταντέλια.

«Έχεις αποδείξει ότι είσαι φοβερός και θα το αποδείξεις ξανά! Πάμε, Γιάννη!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπορούσια στην ανάρτησή της, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή της στον Έλληνα ποδοσφαιριστή μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.