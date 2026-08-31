Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Κολομβιανό χαφ να αποτελεί τον βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν την υπόθεση, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψουν τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ που προβλέπεται στο συμβόλαιό του, ενώ παράλληλα προσπαθούν να κάμψουν τις όποιες αμφιβολίες του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Η Μπενφίκα παραμένει στο παιχνίδι για τον παίκτη και ο ίδιος είχε ως προτεραιότητα τη μετακίνησή του στην πορτογαλική ομάδα. Ωστόσο, η υπόθεση έχει «παγώσει» εξαιτίας της κατάστασης με τον Ρίτσαρντ Ρίος. Ο συμπατριώτης του Πουέρτα αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι έναντι 26 εκατ. ευρώ, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Σίλβα για τη νέα σεζόν. Η αποχώρησή του θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η Μπενφίκα να προχωρήσει στην απόκτηση του Πουέρτα.

Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η Μπεσίκτας. Όπως αναφέρει η «Record», ο τουρκικός σύλλογος έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ρίος και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπενφίκα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κρούση, όμως το ενδιαφέρον είναι έντονο.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία για την παραχώρηση του Ρίος, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την υπόθεση του Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση στον παίκτη, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί κάθε εξέλιξη και να ολοκληρώσει τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση.