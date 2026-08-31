Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, η οποία φιλοξενεί την Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8, 19:00) σε μία αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η ήττα από την Ουκρανία στη Ρίγα έφερε την ελληνική ομάδα στο 3-4 και την άφησε στην τελευταία θέση του ομίλου. Η κατάσταση παραμένει αναστρέψιμη, καθώς οι τρεις πρώτες ομάδες εξασφαλίζουν την πρόκριση, όμως κάθε νέο στραβοπάτημα περιορίζει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια.

Το αποψινό παιχνίδι δεν αποτελεί έναν τυπικό «τελικό», αφού υπάρχουν ακόμη αρκετές αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ωστόσο, μία ακόμη ήττα θα επιβαρύνει σημαντικά τις πιθανότητες της Ελλάδας. Από την άλλη, η επικράτηση επί των Ισπανών θα την ανεβάσει στο 4-4 και θα της επιτρέψει να συνεχίσει να διεκδικεί με αξιώσεις μία από τις τρεις προνομιούχες θέσεις.

Από εδώ και πέρα, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: στα πέντε παιχνίδια που απομένουν, η Εθνική χρειάζεται ένα σερί αποτελεσμάτων που θα την οδηγήσει τουλάχιστον στο 7-5. Αυτό μεταφράζεται σε τέσσερις νίκες στα επόμενα πέντε ματς. Ακόμη καλύτερα θα ήταν να κάνει το απόλυτο, φτάνοντας στο 8-4, εξέλιξη που θα της έδινε πολύ ισχυρότερη θέση στη μάχη της πρόκρισης.

Αντίθετα, ένα 3-2 στο υπόλοιπο της διαδρομής θα άφηνε την Ελλάδα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων του ομίλου.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις με τη Γεωργία, μία ακόμη εκτός έδρας συνάντηση με την Ισπανία, καθώς και το εντός έδρας παιχνίδι με την Ουκρανία. Πρόκειται, επομένως, για ένα πρόγραμμα στο οποίο κάθε νίκη αποκτά ιδιαίτερη αξία.