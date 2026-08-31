Πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Βραζιλία φέρεται να βρίσκεται ο Ροντινέι, με τη Σάντος να εμφανίζεται έτοιμη να ολοκληρώσει την απόκτησή του από τους «ερυθρόλευκους».

Ο βραζιλιάνικος σύλλογος έχει συμφωνήσει με τον 34χρονο αμυντικό για συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027, διάρκειας δηλαδή ενός έτους και τεσσάρων μηνών, και πλέον περιμένει την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Globo».

Ο Ροντινέι δεσμεύεται με τον Ολυμπιακό έως τις 30 Ιουνίου 2027, ωστόσο βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ομάδα του Πειραιά για τη λύση του συμβολαίου του. Από την πλευρά της, η Σάντος αισιοδοξεί πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εφόσον όλα εξελιχθούν όπως αναμένεται, ο Βραζιλιάνος θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, επιστρέφοντας στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο 34χρονος Βραζιλιάνος έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής 157 εμφανίσεις, μετρώντας 12 γκολ και 28 ασίστ. Παράλληλα, έχει κατακτήσει το Conference League, ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ.