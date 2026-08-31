Με το διπλό στις αποσκευές του επιστρέφει από την Τρίπολη ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, με γκολ του Ζότα Σίλβα, επικράτησαν 1-0 του Αστέρα για τη 2η αγωνιστική της Super League και έκαναν το «δύο στα δύο» στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκανε το ντεμπούτο του και ο Αρμάντο Γκονσάλες, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στη θέση του Ζοέλ Ρόκα.

La Hormiga González da, la Hormiga González quita.



Y quita tanto como da, pero para su fortuna en Olympiacos probablemente tendrá el mismo o mayor número de oportunidades por partido que en Chivas. Pronto llegará el primer festejo. pic.twitter.com/WNEffj80w8 — Luis Herrera (@luisrha) August 30, 2026

Ο Μεξικανός, μάλιστα, είχε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το 0-2, όταν από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στη συγκεκριμένη φάση, ο σπίκερ του «Claro Sport», το οποίο έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα των αγώνων του Ολυμπιακού προκειμένου να καλύπτει τις εμφανίσεις του Γκονσάλες, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τη χαμένη ευκαιρία του Μεξικανού.