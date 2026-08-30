Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (31/8) τον Λεβαδειακό εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν ανησυχεί, όπως είπε, για την κούραση μετά τον αγώνα με τη Χράντετς Κράλοβε.

Οι «πράσινοι» δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος καθώς ζήτησαν αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά και θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Λιβαδειάς εκτός έδρας.

Ένα παιχνίδι για το οποίο μίλησε ο Νίστρουπ στη NOVA, λέγοντας τα εξής…

Για την κούραση μετά την Ευρώπη: «Δεν ανησυχώ για την κούραση. Είχαμε τέσσερις μέρες και τέσσερις νύχτες μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας και διαθέτουμε πολλούς καλούς παίκτες, οπότε αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα. Αυτή η ομάδα έχει χτιστεί για να είναι ανταγωνιστική σε τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και την Ευρώπη. Εκεί θέλουμε να βρισκόμαστε, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Λεβαδειακό: «Σε κάθε παιχνίδι στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να βρίσκουμε την ποιότητά μας. Το βασικό για εμάς είναι να βελτιωθούμε ως ομάδα. Στους μέχρι στιγμής αγώνες είχαμε περιόδους που παίξαμε καλά και άλλες που ήμασταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε. Ο Λεβαδειακός έχει αλλάξει πολλούς παίκτες, όμως έκανε πολύ δυνατή σεζόν πέρυσι και θα πάμε εκεί με σεβασμό. Πρέπει ωστόσο να μείνουμε συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας, στη δουλειά μας και την απόδοσή μας, ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα: «Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά. Είναι δύσκολο για εμένα να πω πότε όλα θα είναι τέλεια, το έχω πει από την πρώτη μέρα. Στις δύο προηγούμενες ομάδες που εργάστηκα ίσως είχαμε πάει λίγο πιο γρήγορα, ωστόσο εκεί είχαμε τις αντικαταστάσεις που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε εδώ, ιδιαίτερα τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες. Έχουν γίνει μικρά βήματα σε κάποιες κατευθύνσεις, ωστόσο θέλουμε μεγαλύτερες περιόδους καλού ποδοσφαίρου, που νιώθουμε ότι έχουμε το πάνω χέρι στα παιχνίδια. Παρόλα αυτά, δεν θα αλλάζαμε την πρόκριση στην Ευρώπη με τίποτα άλλο και αυτό κρατάμε από τις τελευταίες εβδομάδες».