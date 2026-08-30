Η Χαλ έχει δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League με MVP τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για αυτό το ξεκίνημα.

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας ήταν ο MVP στη νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος και αναδείχθηκε MVP και στο 1-0 επί της Κόβεντρι, εκτός έδρας, για τη 2η αγωνιστική.

Οι Άγγλοι έχουν ήδη εντυπωσιαστεί από τις εμφανίσεις του Τζολάκη και ο ίδιος έχει ενθουσιαστεί από αυτό το εκπληκτικό ξεκίνημα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, όπως έδειξε και με το μήνυμά του μέσω των social media.

«Τι εκπληκτικό ξεκίνημα στην Premier League. Συνεχίζουμε να παλεύουμε, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν και μας υποστήριξαν», έγραψε ο Έλληνας γκολκίπερ.