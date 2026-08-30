Στην τελική ευθεία της μεταγραφικής περιόδου ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ψάχνει την τελευταία μεγάλη προσθήκη στη μεσαία γραμμή του. Ψηλά στην πράσινη λίστα υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής επιλογής Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος μπορεί όχι μόνο να ανεβάσει την ποιότητα των χαφ, αλλά και να προσθέσει στοιχεία που λείπουν αυτή τη στιγμή από το ρόστερ.

Μέσος που μπορεί να καλύψει χώρους, να δώσει τρεξίματα και ένταση στον άξονα, αλλά και να λειτουργήσει ως ένας box-to-box χαφ με παρουσία και στα δύο μισά του γηπέδου. Ακριβώς δηλαδή χαρακτηριστικά που ο Παναθηναϊκός θέλει να προσθέσει στη μεσαία γραμμή του.

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