Μήνυμα Σαββίδη

Ο Ιβάν Σαββίδης πήγε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, μίλησε στην ομάδα και είπε μία ατάκα όλο νόημα. «Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα, στα γραφεία και στο γήπεδο, που πιστεύει στον στόχο», ήταν τα λόγια του. Και δεν το είπε τυχαία αυτό. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μπορεί να μην είναι καθημερινά στα γραφεία ή στις προπονήσεις, ξέρει πάρα πολύ καλά όμως όλα όσα γίνονται. Και ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει… ομοφωνία στον δικέφαλο του βορρά, ξέρει ότι υπάρχουν θέματα στο εσωτερικό, με συγκεκριμένα στελέχη, τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Με την ατάκα του έστειλε το μήνυμα σε αυτούς που πρέπει για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν από εδώ και πέρα. Όποιος το πήρε, καλώς. Όποιος όχι, θα υποστεί και τις συνέπειες προσεχώς.

Δεν είναι ποδοσφαιρικό θέμα

Σε ό,τι αφορά τον Σαββίδη πάντως, είναι φανερό πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης του ΠΑΟΚ. Μια προσπάθεια αποκαθήλωσης του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Και αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το αθλητικό πεδίο. Παίζονται πολλά περισσότερα, πιο σημαντικά από ένα πρωτάθλημα ή μια ποδοσφαιρική ομάδα, σε αυτή την υπόθεση, απλά η μπάλα παίρνει και την ποδοσφαιρική ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση τον ΠΑΟΚ. Πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα; Άγνωστο αυτή τη στιγμή. Ο Ιβάν πάντως δεν θα ξεχάσει όσους στάθηκαν δίπλα του αυτή την εποχή, σε αυτή την ιστορία. Όπως δεν θα ξεχάσει και όσους στάθηκαν απέναντί του.

Αισιοδοξία για Βάργκας

Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για τον Βάργκας και η αισιοδοξία δεν λείπει. Η διαφορά άλλωστε με τη Σεβίλλη δεν είναι μεγάλη. Οι Ισπανοί επιμένουν στα 15 εκατ. ευρώ, οι ερυθρόλευκοι προσφέρουν 12, η διαφορά όμως μπορεί να καλυφθεί μέσω μπόνους. Μέχρι τώρα τουλάχιστον οι Σεβιγιάνοι είναι ανοιχτοί για τα μπόνους, δέχονται να φτάσει ο Ολυμπιακός στα 15 εκατ. ευρώ προσφέροντας και μπόνους, πέρα από ένα πάγιο ποσό. Το θέμα παραμένει ανοιχτό, οι συζητήσεις συνεχίζονται και σε αυτές έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Χοσέ Ιγνάσιο Ναβάρο, ο αθλητικός διευθυντής της ισπανικής ομάδας, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Κορδόν όταν ο τελευταίος ήταν τεχνικός διευθυντής των Πειραιωτών.

Κι άλλες αλλαγές

Ανεξάρτητα από τι θα γίνει με τον Βάργκας πάντως, από το πώς θα ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, στον Ολυμπιακό θα γίνουν αλλαγές. Κι άλλες αλλαγές, σε όλα τα επίπεδα. Ο Μαρινάκης παρακολουθεί όλα όσα γίνονται, το ξέρει και ο ίδιος πως το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ μπερδεμένο με όσα μπρος-πίσω υπήρξαν σε διάφορες υποθέσεις και δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή την εικόνα. Αυτός ήταν και ο λόγος που έφερε τον Μονκάδα για να αναλάβει επικεφαλής των μεταγραφών. Σημαντική αλλαγή αλλά δεν θα είναι η μόνη. Θα αλλάξουν κι άλλα πρόσωπα στη συνέχεια καθώς είναι δεδομένη η δυσαρέσκεια για διάφορες επιλογές τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Δύο ελληνικές ομάδες για τον Σαχαμπό

Τρεις ομάδες ενδιαφέρονται για τον Χακίμ Σαχαμπό, τον οποίο η ΑΕΚ θέλει να παραχωρήσει με δανεισμό. Στην Ένωση θεωρούν πως το καλύτερο για τον 21χρονο μέσο είναι να πάει σε κάποια ομάδα που θα τον υπολογίζει για βασικό ώστε να πάρει πολλά παιχνίδια στα πόδια του και να επιστρέψει πιο έτοιμος σε ένα χρόνο. Ο Ριμπάλτα κοίταξε και κοιτάει κυρίως για ομάδες του εξωτερικού, υπάρχει όμως ενδιαφέρον και από Ελλάδα και συγκεκριμένα από τον Παναιτωλικό και τον Βόλο, ενώ ενδιαφέρεται και μία από Κύπρο, ο ΑΠΟΕΛ. Οι κιτρινόμαυροι καλούνται να επιλέξουν πού θα δώσουν τον παίκτη και θέλουν να είναι απολύτως σίγουροι για την επιλογή τους καθώς πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του.