Η Εθνική ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών έφτασε μια ανάσα από το χάλκινο μετάλλιο, στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026 στον Τάραντα της Ιταλίας.

Η «γαλανόλευκη» πάλεψε με νύχια και με δόντια στον μικρό τελικό απέναντι στην Σερβία, όμως γνώρισε στο τάι μπρέικ την ήττα με 3-2 σετ και κατέλαβε την τιμητική 4η θέση στην διοργάνωση.

Στο πρώτο σετ με άσσο της Φλιάκου προηγηθήκαμε με 2-0, αλλά η Σερβία απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 9-10. Η Ελλάδα πέρασε ξανά μπροστά με 14-13, για να ανεβάσει την διαφορά η Καθάριου με άσσο (19-17).

Η Φακοπουλίδου με τη Ζιώγα πήραν το βάρος των επιθέσεων στο φινάλε του σετ και η πρώτη στην κόντρα διαμόρφωσε το 25-22.

Στο δεύτερο σετ η Σερβία ξεκίνησε με 0-7 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος για την ισοφάριση σε 1-1 σετ με 16-25.

Στο τρίτο σετ με άσσο της Καθάριου και μπλοκ της Λαμπρούση η Ελλάδα προηγήθηκε με 10-9, όμως η Σερβία απάντησε με σερί 0-5 για το 10-14. Η Ελλάδα μείωσε σε 17-19 με επίθεση της Ζιώγα, όμως οι Σέρβες δεν έχασαν το προβάδισμα για το 1-2 σετ με 20-25.

Στο τέταρτο σετ η Σερβία προηγήθηκε με 10-13, όμως τα μπλοκ της Ζαφειρίου και της Λαμπρούση έβαλαν την Ελλάδα σε θέση οδηγού (15-14). Ζιώγα και Φακοπουλίδου έδωσαν λύσεις στην επίθεση, με την Καθάριου να κερδίζει όλες τις μάχες πάνω στο φιλέ (22-18).

Η ίδια με μπλοκ έδωσε έξι σετ μπολ στην Εθνική μας ομάδα (24-18) και στην επόμενη φάση η Ζιώγα τελείωσε την κόντρα επίθεση για το 25-18.

Στο τάι μπρέικ η Εθνική ήταν κοντά στο σκορ μέχρι το 6-7 αλλά σε εκείνο το σημείο η Σερβία ξέφυγε και έκανε το 6-14, για να λήξει το σετ με 7-15.

Τα σετ: 25-22, 16-25, 20-25, 25-18, 07-15