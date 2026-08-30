Η Εθνική ομάδα Χάντμπολ των ανδρών έγραψε ιστορία καθώς προκρίθηκε στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων 2026 που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας.

Η «γαλανόλευκη» στον ημιτελικό επικράτησε με 32-30 της Πορτογαλίας στη πόλη Φαζάνο και με την παρουσία της στον τελικό εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού χάντμπολ σε Μεσογειακούς.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και αύριο Δευτέρα (31/8, 21:00) θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Αίγυπτο που νίκησε στον 1ο ημιτελικό με 27-25 την Αλγερία.

Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετά μέλη της ΕΟΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο.

Παράλληλα, όλη η ελληνική ομάδα αφιέρωσε την πρόκριση στον Πρόεδρο της ΟΧΕ Κώστα Γκαντή που το τελευταίο διάστημα δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 7-2, 8-5, 11-7, 13-10, 17-12 (ημχ), 18-15, 22-18, 25-22, 29-25, 30-27, 32-30

ΕΛΛΑΔΑ: Μπατής 3, Ελευθεριάδης 7, Τζίμπουλας 3, Ταπάντζης, Παγιάτης 7, Κολλύρης, Παπάζογλου 3, Αναστασίου 3, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος, Τζωρτζίνης 2, Παπαντωνόπουλος 1, Στάθης 2.