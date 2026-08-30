Έτοιμη να προσφέρει στην Λίβερπουλ 100 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Κόντι Χάκπο είναι η Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «πολίτες» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ολλανδό επιθετικό, καθώς ο 27χρονος δεν επιθυμεί να παραμείνει στη Λίβερπουλ με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

Έτσι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Κόντι Χάκπο ζήτησε από τη διοίκηση της Λίβερπουλ, να πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

O 27χρονος Ολλανδός άσος παίζει στην Λίβερπουλ από το 2023 και έχει συνολικά 51 γκολ σε 182 εμφανίσεις με τους «κόκκινους».