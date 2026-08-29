Ο Μεχντί Ταρέμι έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση συνεργάστηκε τελικά με τον Ρούι Βιτόρια!

Το περασμένο Αύγουστο ο Πορτογάλος κόουτς, τότε του Παναθηναϊκού, είχε προσπαθήσει να πείσει τον Ιρανό να έρθει στην Ελλάδα για τους Πράσινους. Τον ήθελε διακαώς σαφέστατα πολύ περισσότερο από ότι ο…Μεντιλίμπαρ, αλλά δεν τα κατάφερε. Φέτος όμως έδωσαν τα χέρια!

Το ποσό που έδωσαν οι Άραβες για τον Ιρανό επιθετικό στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να δώσει και ο Μονεμβασιώτης στον Ματσάρι για να τον… ξεφορτωθεί από τον Ηρακλή.

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