Με αρκετές ελληνικές συμμετοχές ανοίγει, το απόγευμα η αυλαία των αγώνων στίβου στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026 στον Τάραντα της Ιταλίας.

Η πρώτη ημέρα περιλαμβάνει προκριματικές σειρές και τελικούς, με τους Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν την πρόκριση, αλλά και θέσεις στο βάθρο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν είναι ο Χρήστος Φραντζεσκάκης και ο Γιώργος Παπαναστασίου στη σφυροβολία, η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100 μ., ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αρκετές ακόμη ελληνικές παρουσίες.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, με φετινό ρεκόρ 79,09 μ., είναι ένα από τα φαβορί για τη διεκδίκηση μεταλλίου στον απευθείας τελικό της σφυροβολίας. Ο έμπειρος αθλητής προέρχεται από τη συμμετοχή στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μπέρμιγχαμ και στην Ιταλία θα επιδιώξει να κλείσει ιδανικά τη χρονιά.

Με υψηλές προσδοκίες θα μπει στον αγώνα και ο Γιώργος Παπαναστασίου, με φετινό ρεκόρ 77,71 μ., που είναι η τρίτη επίδοση ανάμεσα στους 11 αθλητές που θα αγωνιστούν, μετά το 78,61 μ. του Ιωσήφ Κεσίδη και το 79,09 μ. του Φραντζεσκάκη.

Με τη συμμετοχή επτά αθλητριών θα γίνει ο τελικός του επί κοντώ, με την Αριάδνη Αδαμοπούλου να έχει την τρίτη επίδοση με 4,52 μ.

Στην πρώτη σειρά των 110 μ. εμπ. τρέχει ο Χρήστος–Παναγιώτης Ρούμτσιος, που με 13.75 έχει την τρίτη επίδοση στη σειρά του. Προκρίνονται στον τελικό οι τρεις πρώτοι και οι δύο καλύτεροι χρόνοι.

Με στόχο τη διεκδίκηση μιας θέσης ψηλά στην κατάταξη και, γιατί όχι, και του μεταλλίου μετέχει στα 100 μ. η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Η Ελληνίδα έχει 11.28, που είναι η τρίτη επίδοση της σειράς. Στη δεύτερη σειρά μετέχει η Δήμητρα Τσουκαλά, που θέλει να βελτιώσει το φετινό της 11.54 και να διεκδικήσει θέση στον τελικό. Θα προκριθούν οι τρεις πρώτες και οι δύο καλύτεροι χρόνοι.

Η Σοφία Ιωσηφίδου τρέχει στη δεύτερη από τις δύο προκριματικές σειρές και για να προκριθεί στον τελικό των ψηλών εμποδίων θα πρέπει να τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις ή να έχει έναν από τους δύο καλύτερους χρόνους των δύο σειρών.

Στην πρώτη σειρά των 800 μ. τρέχει ο Χριστόφορος Κουτλής και για να μπορέσει να προκριθεί στον τελικό θα πρέπει να τερματίσει είτε στους τρεις πρώτους είτε να πετύχει μία από τις δύο καλύτερες επιδόσεις των δύο σειρών.

Στους άνδρες, ο Γιάννης Βοσκόπουλος έχει την πέμπτη επίδοση της πρώτης σειράς με 10.36, ενώ ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (10.24) τη δεύτερη και την προοπτική της πρόκρισης στον τελικό. Εκεί θα τρέξουν οι τρεις πρώτοι και οι δύο καλύτεροι χρόνοι.

Δέκα άλτες θα αγωνιστούν στον τελικό του μήκους και ανάμεσά τους είναι ο Νίκος Σταματονικολός. Ο αθλητής έχει 7,93 μ., που είναι η έκτη επίδοση.

Στην πρώτη προκριματική σειρά των 800 μ. μετέχει η Εμμανουέλα Πλάκα, με ατομικό ρεκόρ από φέτος 2.01.27, που είναι ο πέμπτος χρόνος. Την πρόκριση θα πάρουν οι τρεις πρώτες και οι δύο καλύτεροι χρόνοι.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα κλείσει με τον τελικό στη μεικτή σκυταλοδρομία, όπου μετέχουν τέσσερις ομάδες. Η ελληνική ομάδα αποτελείται από τους Δημήτρη Λεβαντίνο, Δήμητρα Γναφάκη, Σπύρο Κονιδάρη και Αναστασία Ράπτη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:30 100 μ. εμπ. Γυναικών πρ. (Ιωσηφίδου)

18:35 Σφυροβολία Ανδρών Τελικός (Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου)

18:45 Επί κοντώ Γυναικών Τελικός (Αδαμοπούλου)

18:50 110 μ. εμπ Ανδρών πρ. (Ρούμτσιος)

19:10 100 μ. Γυναικών πρ. (Εμμανουηλίδου, Τσουκαλά)

19:25 100 μ. Ανδρών πρ. (Γκαραγκάνης, Βοσκόπουλος)

19:45 Μήκος Ανδρών Ανδρών Τελικός (Σταματονικολός)

19:50 800 μ. Γυναικών πρ. (Πλάκα)

20:10 800 μ. Ανδρών πρ. (Κουτλής)

20:20 Ακοντισμός Ανδρών Τελικός

20:30 5.000 μ. Γυναικών Τελικός

20:55 100 μ. Γυναικών Τελικός

21:05 100 μ. Ανδρών Τελικός

21:20 4Χ400 Μεικτή Τελικός (Ελλάδα)