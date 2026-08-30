Έφτασε η ώρα της υπέρβασης για την Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών η οποία αντιμετωπίζει τη Γαλλία το απόγευμα (17:00, ΕΡΤ2 Σπορ) με έπαθλο μια θέση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την 8η θέση που είχε κατακτήσει στην Ιταλία (1991) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και επτά χρόνια μετά την πρόκριση του στους «16» ενός Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (2019 Άγκυρα) έχει μπροστά του μια ευκαιρία για να διεκδικήσει κάτι πραγματικά σπουδαίο.

Η Γαλλία τερμάτισε στη 2η θέση του Δ’ ομίλου έχοντας μόνο μία ήττα, ενώ η Εθνική μας ομάδα στην 3η θέση του Β’ ομίλου με ρεκόρ 3 νίκες – 2 ήττες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16»:

Κυριακή (30/8)

Ελλάδα– Γαλλία (17:00)

Σερβία–Κροατία (20:00)

Δευτέρα (31/8)

Πολωνία– Πορτογαλία (16:00)

Βουλγαρία– Ιταλία (17:00)

Ολλανδία– Σλοβενία (19:00)

Τσεχία– Σουηδία (20:00)

Τρίτη (1/9)

Βέλγιο– Γερμανία (16:00)

Τουρκία – Αζερμπαϊτζάν (19:00)