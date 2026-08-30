Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πήρε μια ιστορική πρόκριση στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων 2026, μετά από 47χρόνια.

Η «γαλανόλευκη» πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια, άφησε εκτός τελικού στο Τάραντα την διοργανώτρια Ιταλία νικώντας την με 3-2 σετ.

Έτσι, η Ελλάδα θα διεκδικήσει απόψε το βράδυ (21:00, ΕΡΤ) το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες απέναντι στην Γαλλία.

Όσον αφορά τον ημιτελικό με την Ιταλία οι αθλητές του Κώστα Χριστοφιδέλη έβγαλαν ψυχή και αντίδραση μετά την ήττα από την Τουρκία και με κατάθεση ψυχής νίκησαν τους Ιταλούς μπροστά σε 3.000 συμπατριώτες τους.

Στο πρώτο σετ η Εθνική ομάδα ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε με 8-9 με κόντρα του Πιτακούδη. Η Ιταλία με άσσο όμως ξέφυγε με +3 (15-12) και έφτασε να έχει τέσσερα σετ μπολ (24-20) με τους διεθνείς μας να βγάζουν αντίδραση. Πρωτοψάλτης και Πιτακούδης μείωσαν σε 24-23 χάρη στα σερβίς του Βουλκίδη, ο οποίος όμως αστόχησε μετά το τάιμ άουτ των Ιταλών για το 25-23.

Στο δεύτερο σετ με άσσο του Μάρκου η Ελλάδα προηγήθηκε με 3-4 και έκτοτε δεν άφησε την Ιταλία να ισοφαρίσει. Με κόντρα του Ανδρεόπουλου μετά από φοβερή άμυνα του Πρωτοψάλτη ξέφυγε με 15-19, όμως οι Ιταλοί κατάφεραν να μειώσουν στον πόντο λίγο πριν το φινάλε του σετ (22-23). Ο Ανδρεόπουλος πήρε την αλλαγή (22-24) δίνοντας δύο σετ μπολ στην Ελλάδα. Η Ιταλία έσβησε το ένα αλλά στη συνέχεια ο Μάρκου έκανε το 23-25.

Στο τρίτο σετ, οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη έκαναν κατάθεση ψυχής. Αφού έσωσαν το πρώτο σετ μπολ της Ιταλίας με τον Μάρκου, κατάφεραν να μείνουν όρθιοι στο φινάλε του σετ και με πρωταγωνιστή τον Ανδρεόπουλο το σετ έκλεισε με 29-21 υπέρ της Ελλάδας.

Με τη ψυχολογία με το μέρος της, η Ελλάδα με κόντρα του Πρωτοψάλτη ξέφυγε με +2 (8-10) για να ανέβει η διαφορά στο +4 (10-14), αναγκάζοντας την Ιταλία να ξοδέψει και τα δύο της τάιμ άουτ.

Οι Ιταλοί ισοφάρισαν με δύο άσσους του Φράσιο (14-14) αλλά και πάλι η Εθνική με τον Πρωτοψάλτη στην κόντρα έμειναν μπροστά στο σκορ (14-16). Η Εθνική είχε δύο ευκαιρίες να τελειώσει τον αγώνα, η Ιταλία έμεινε ζωντανή και ο Φράσιο έστειλε τον αγώνα στο τάι μπρέικ (27-25).

Στο τάι μπρέικ η Ελλάδα προηγήθηκε με 1-4 με άσσο του Πιτακούδη και η διαφορά ανέβηκε στο +5 με μονό μπλοκ του Γαλιώτου. Ο Πρωτοψάλτης με άσσο έβαλε το κερασάκι στη τούρτα (7-13) για να τελειώσει τον αγώνα ο Πιτακούδης (8-15).

Τα σετ: 25-23, 23-25, 29-31, 27-25, 8-15