Χωρίς νίκη παραμένει η Λίβερπουλ μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League, καθώς την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Νιούκαστλ διαδέχθηκε αυτή στο Άνφιλντ, επίσης με 2-2, κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα, έγιναν επικίνδυνοι με τους Ζεσούς και Εντόι και τελικά έκαναν το 0-1 στο 24′, όταν ο Γκιμπς-Γουάιτ έστρωσε τη μπάλα στον Εντόι και αυτός με ωραίο πλασέ από το ύψος της περιοχής την έστειλε στα δίχτυα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Φόρεστ είχε δοκάρι με τον Ιγκόρ Ζεσούς, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν καλύτερα στο δεύτερο και να ισοφαρίζουν στο 60′ με τον Ίσακ μετά το γύρισμα του Χάκπο από δεξιά.

Το 1-1, όμως, δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 68′ η Νότιγχαμ Φόρεστ κέρδισε πέναλτι στην ανατροπή του Γουίλιαμς από τον Άλισον, με τον Γκιμπς-Γουάιτ να εκτελεί και να γράφει το 1-2. Η Λίβερπουλ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 82′ με το σουτ του Μουνιόθ εντός περιοχής, παρά τις προσπάθειές τους για τρίτο γκολ όμως δεν κατάφερε να αποφύγει τη δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία (2-2) σε ισάριθμες αγωνιστικές.