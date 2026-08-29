Κοντά σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με δανεισμό και οψιόν αγοράς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν στη Ρωσία.

Οι «ασπρόμαυροι» συνεχίζουν να αναζητούν τους κατάλληλους παίκτες για να ενισχυθούν και στη Ρωσία κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία με τον Ντιέγκο Κόστα.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος άρχισε την καριέρα του με τη φανέλα της Σάο Πάουλο, έχει συμβόλαιο ως το 2029 με την Κράσνονταρ και σύμφωνα με τον Ρώσο δημοσιογράφο Ιβάν Καρπόφ είναι κοντά στον «δικέφαλο του βορρά».

Όπως αναφέρει ο Καρπόφ σε σχετική ανάρτησή του, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες αφορούν σε δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς για 8 εκατ. ευρώ, ποσό λίγο μεγαλύτερο από αυτό που είχαν δώσει (7,5 εκατ. ευρώ) οι Ρώσοι στη Σάο Πάουλο για την απόκτησή του.