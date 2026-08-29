Φταίει και ο Σπανούλης

Πάρα πολύ δύσκολη είναι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την Εθνική ομάδα μπάσκετ και υπάρχουν ευθύνες. Όχι μόνο αυτές της ΕΟΚ, η οποία θα έπρεπε να βρει τον τρόπο για να παίξει ο Αντετοκούνμπο, όπως παίζουν, για παράδειγμα, οι Γιόκιτς, Γουεμπανιάμα, Σρούντερ, Μάρκανεν, αλλά και αυτές του Σπανούλη. Η Ελλάδα έχασε από… Ρουμανία και Πορτογαλία, τώρα ηττήθηκε από την Ουκρανία, παρουσιάζοντας μια εικόνα που δεν παραπέμπει σε ομάδα που ξέρει τι παίζει. Δεν μπορεί να φταίει η ΕΟΚ για αυτό ή οι παίκτες μόνο, ευθύνη έχει και ο προπονητής, όσο κι αν δεν του αρέσει να χρεώνεται κάτι. Η εικόνα της ομάδας είναι απλά απαράδεκτη.

Θέλει εγγυήσεις

Εγγυήσεις ζητάει ο Παναθηναϊκός από τον Ουναΐ για να κάνει πρόταση για την απόκτησή του. Το όνομα του Μαροκινού παίζει ξανά για τους πράσινους, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τρελή υπέρβαση. Η Τζιρόνα ζητάει κοντά στα 15 εκατ. ευρώ για την πώληση του παίκτη, ο οποίος από την πλευρά του θέλει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ. Πολύ μεγάλη επένδυση συνολικά, την οποία είναι διατεθειμένος να κάνει ο Αλαφούζος, αλλά υπό προϋποθέσεις. Με δεδομένο ότι ο Ουναΐ αλλάζει συχνά άποψη, στο τριφύλλι θέλουν να είναι σίγουροι ότι δεν θα συμβεί αυτό τώρα. Ότι δεν θα δώσουν τόσα λεφτά για να τον αποκτήσουν και ένα χρόνο μετά θα τους πει ότι θέλει να πάει στην Ισπανία ή την Ιταλία ή την Αγγλία.

Εξοικονόμησε 8 εκατ. ευρώ

Λεφτά πάντως ο Αλαφούζος δεν βάζει μόνο για να έρθουν παίκτες στον Παναθηναϊκό αλλά και για να φύγουν. Ο Βιλένα εισέπραξε ένα εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για να πάει στη Βίλεμ, με την ΠΑΕ να έχει εξοικονομήσει 8 εκατ. ευρώ πλέον από τα συμβόλαια που ξεφορτώθηκε. Ποσό που θα μεγαλώσει κι άλλο καθώς τις επόμενες μέρες θα πρέπει να αποχωρήσουν και οι Μπακασέτας, Σισοκό και Πάντοβιτς που επίσης δεν υπολογίζονται. Πολλά λεφτά, τα οποία οι πράσινοι, όπως έχουν δείξει ως τώρα, μπορούν να ξαναρίξουν στην αγορά για μια ακριβή μεταγραφή. Αποζημίωση πάντως, καλή αποζημίωση, αναμένεται να πάρει και ο Μπακασέτας.

Μεγάλο φάουλ Λανουά

Εντύπωση προκάλεσε η απόφαση του Λανουά να μην πάει στη συζήτηση για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στο ντέρμπι. Ο επικεφαλής της ΚΕΔ, όπως και οι άνθρωποι της ΕΠΟ, ήξερε ότι η πρότασή του δεν θα περάσει καθώς δεν υπήρχε ομοφωνία από Ολυμπιακός, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε να είναι εκεί για να στηρίξει την πρότασή του, να στηρίξει την άποψή του ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι για να σφυρίξουν ξανά στα ντέρμπι. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι θέλουν οι μεγάλες ομάδες, ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας έπρεπε να είναι εκεί, αλλά δεν ήταν.

Ατρόμητος για Πιερό

Μια ελληνική ομάδα ενδέχεται να δώσει τη λύση στην ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τον Πιερό. Οι κιτρινόμαυροι θέλουν να παραχωρήσουν τον υψηλόσωμο επιθετικό καθώς δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς και υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ατρόμητο. Στο Περιστέρι εξετάζουν με ενδιαφέρον την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Στην Ένωση δεν έχουν θέμα με το αν θα είναι ελληνική ή ξένη η ομάδα που θα αποκτήσει τον Πιερό, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βρουν τη λύση και για αυτό το θέμα, να κλείσει και αυτό το μέτωπο. Περιμένουν επομένως να κάνει κίνηση ο Ατρόμητος για τον επιθετικό από την Αϊτή που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.