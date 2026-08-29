Νέες εξελίξεις προέκυψαν στην υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, καθώς η Euroleague ετοιμάζεται να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος της Ντουμπάι BC.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια, αναμένεται να εξετάσει τις μεθόδους προσέγγισης που έκανε στην πλευρά του παίκτη η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, παρότι ο Γουόκαπ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Το πρώτο σκέλος της πειθαρχικής διαδικασίας θα αφορά το γεγονός πως η Ντουμπάι BC προσέγγισε τον Γουόκαπ, χωρίς να σεβαστεί τους κανονισμούς που αναφέρουν ότι η προσέγγιση ενός παίκτη πρέπει να γίνει εντός των τελευταίων 60 ημερών της συνεργασίας με την ομάδα του.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τις δηλώσεις του, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος υποστήριξε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 34χρονου γκαρντ.