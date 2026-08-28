Τον Αύγουστο ούτε κερδήθηκαν ούτε χάθηκαν πρωταθλήματα, μόνο ευρωπαϊκές προκρίσεις διακυβεύονται.

Προσωπικά όσο ζω, μετά το παράδειγμα του 2024, Μάρτη μήνα «Μαρινάκη διώξε όλους τους άχρηστους μισθοφόρους που ντροπιάζουν την ομάδα και κατέβασε τους Νέους στα εναπομείντα ματς» και 29 Μαΐου «παιχταράδες μου, το πήραμε το ευρωπαϊκό» κάθε -υποτίθεται σοβαρή- πρόβλεψη, ειδικά καλοκαιριάτικα, μοιάζει επιεικώς ρισκαδόρικη.

Ο Ολυμπιακός που έχει διαψεύσει ξανά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, οι εκτιμήσεις του Αυγούστου, η εικόνα της ομάδας που αλλάζει και οι παρατηρήσεις Μεντιλίμπαρ σε Φορτούνη.

Γράφει ο Σπύρος Γρομητσάρης στο Sportdog.gr