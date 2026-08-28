Στο Μονακό για να παρακολουθήσει από κοντά την κλήρωση του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος αμέσως μετά μίλησε στην COSMOTE TV για τις μεγάλες προκλήσεις που περιμένουν τους «ερυθρόλευκους».

«Με τη Μίλαν είχαμε ξαναπαίξει αν θυμάστε και είχαμε προκριθεί κιόλας. Είναι μεγάλη ομάδα, όπως και η Μαρσέιγ με τη Ρεν. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες στους αντιπάλους, αλλά και 4 ομάδες που ο Ολυμπιακός μπορεί να τις κερδίσει. Ο Ολυμπιακός έχει εμπειρία, μέχρι το τέλος των μεταγραφών θα αποκτήσει στοιχεία που δεν έχει μέχρι στιγμής.

Όνειρό μας είναι να πάμε all the way. Toυς παίκτες τους έχουμε, τον προπονητή τον έχουμε, που έχει κατακτήσει και το Europa και το Conference League. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μία μεγάλη ομάδα, όμως δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε χαμηλές θέσεις στην Ευρώπη. Πολλοί καλοί παίκτες σε μικρή ηλικία δεν έχουν ως πρώτη επιλογή το ελληνικό πρωτάθλημα. Συζητιούνται διάφορα από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα. Δεν υπάρχει μεγάλος παίκτης από τα 23 μέχρι τα 26 που τον Ιούνιο να θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Περιμένουμε περιπτώσεις που δεν μπόρεσαν να πάρουν μεταγραφή σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, ώστε να έρθουν στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε και το πλεονέκτημα της Νότιγχαμ, αυτό μας βοηθάει με πολλούς παίκτες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ποιο είναι το πρωτάθλημά μας. Κάνουμε υπέρβαση, κι εμείς και άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Πληρώσαμε τη ρήτρα του Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται γιατί θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις;

Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικά και να πιέζει συνέχεια. Το πρέσινγκ ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Δεν είναι ούτε για να παίζει με γιόμες από τον τερματοφύλακα, ούτε από τα σέντερ μπακ. Το είδαμε αυτό την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από όλους μας πως να καθοδηγήσει την ομάδα. Τον στηρίζουμε παρά τα όσα γράφονται, στόχος να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Πολλοί δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς το πιστεύουμε. Αν το πιστέψεις όλα είναι δυνατά», είπε αναλυτικά.

Για την εικόνα του Ολυμπιακού:

«Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέζει συνέχεια. Όταν κερδίσαμε το Κόνφερενς το πρέσινγκ ήταν το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να παίζει με γιόμες από τον τερματοφύλακα και τους αμυντικούς, όπως είδαμε την περσινή χρονιά.

Πρέπει να παίξουμε διαφορετικά και έχουμε τους παίκτες να παίξουμε διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει να το κάνει. Τον εμπιστευόμαστε, τον στηρίζουμε, προχωράμε ενωμένοι για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Europa League. Όταν θα το πιστέψουμε όλοι θα το πράξουμε. Από το 2010 το έλεγα, άλλοι γελούσαν, μετά το πίστεψαν περισσότεροι. Το είχα πει και στα παιδιά στο Youth League, όταν κερδίζεις ομάδες με καλό ποδόσφαιρο, μπορείς να το πράξεις».