Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Αρμάντο Γκονζάλες, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Μετά τη συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με την Τσίβας, η οποία θα εισπράξει 8,5+2 εκατ. ευρώ και διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%, ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ταξίδεψε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο Γκονζάλες πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτησή του με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μεξικανού επιθετικού, Αρμάντο Γκονσάλες. Γεννημένος στις 20 Απριλίου 2003 στην πόλη Celaya, ο διεθνής στράικερ αγωνιζόταν στην Chivas, με την οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακές συμμετοχές, σημειώνοντας 24 γκολ σε Apertura 2025 και Clausura 2026.

Ο «Hormiga», όπως είναι το παρατσούκλι του, μεταπήδησε στην πρώτη ομάδα της Chivas και έκανε ντεμπούτο τον Ιανουάριο του 2024, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της. Ο σπουδαίος σύλλογος της Guadalajara διαθέτει το καλύτερο πρόγραμμα σε επίπεδο ακαδημιών στο Μεξικό και ένα από τα κορυφαία διεθνώς.

Ο 23χρονος σέντερ φορ έχει εκπροσωπήσει οκτώ φορές την εθνική ομάδα της χώρας του και έχει σημειώσει ένα γκολ, ενώ μάλιστα αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στην πρεμιέρα απέναντι στη Νότια Αφρική.

Αρμάντο, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία στον Θρύλο!».