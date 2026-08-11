Ο Τζεφ Μπέζος βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ κοντά στην είσοδό του στη μετοχική σύνθεση της Λίβερπουλ, καθώς συμμετέχει σε επενδυτική κοινοπραξία που επιδιώκει να αποκτήσει ποσοστό αξίας περίπου 1,5 δισ. λιρών. Η συμφωνία αφορά στρατηγική μειοψηφική επένδυση στη Fenway Sports Group (FSG), ιδιοκτήτρια της αγγλικής ομάδας, και δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν, εκτός από τον ιδρυτή της Amazon, ο Εντουάρντο Σαβερίν, ένας από τους συνιδρυτές του Facebook, καθώς και ο Αμίτ Μπάτια, ο οποίος αποτελεί την κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος. Ο Μπάτια είναι γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα της χαλυβουργίας Λάκσμι Μιτάλ και μέχρι πρόσφατα ήταν συνιδιοκτήτης και διευθυντής της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, θέση από την οποία αποχώρησε τον περασμένο μήνα έπειτα από 18 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Η προοπτική επένδυσης είχε γίνει γνωστή ήδη από τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Λίβερπουλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για μια σχετικά μικρή μειοψηφική συμμετοχή στην FSG. Ως σημείο αναφοράς είχε χρησιμοποιηθεί η περίπτωση της Dynasty Equity, αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας που απέκτησε το 2023 περίπου 4% της Λίβερπουλ έναντι ποσού που υπολογίζεται κοντά στα 100 εκατ. λίρες, χωρίς να αποκτήσει ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του συλλόγου.

Η νέα πρόταση, ωστόσο, φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κοινοπραξία των Μπάτια, Μπέζος και Σαβερίν θα μπορούσε να αποκτήσει έως και το 30% της Λίβερπουλ. Μια τέτοια συμφωνία θα διαμόρφωνε την αποτίμηση του συλλόγου κοντά στα 6 δισ. δολάρια, περίπου 4,5 δισ. λίρες.

Για την FSG πρόκειται για μια εντυπωσιακή μεταβολή στην αξία της επένδυσής της. Όταν ο αμερικανικός όμιλος απέκτησε τη Λίβερπουλ τον Οκτώβριο του 2010, κατέβαλε περίπου 300 εκατ. λίρες. Η σημερινή αποτίμηση δείχνει το μέγεθος της οικονομικής υπεραξίας που έχει δημιουργηθεί μέσα σε 16 χρόνια.

Η FSG επιβεβαίωσε ότι έχει δεχθεί προσέγγιση από την κοινοπραξία, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πρόταση στρατηγικής μειοψηφικής επένδυσης στη Λίβερπουλ. Η εταιρεία δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από τον σύλλογο, γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον προχωρήσει η συμφωνία, ο έλεγχος της ομάδας θα παραμείνει στα χέρια της.

Ωστόσο, η συμμετοχή τόσο ισχυρών οικονομικά προσώπων δημιουργεί νέα δεδομένα για το μέλλον της Λίβερπουλ. Ο Μπέζος διαθέτει περιουσία που υπολογίζεται στα 280,6 δισ. δολάρια, ενώ ο Σαβερίν εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 33,2 δισ. δολάρια. Με αυτά τα οικονομικά μεγέθη, η συγκεκριμένη επένδυση δεν αποτελεί για κανέναν από τους δύο ζήτημα οικονομικής δυνατότητας.

Ο Μπέζος, ο Σαβερίν και ο Μπάτια

Ο Τζεφ Μπέζος δεν έχει μέχρι σήμερα δείξει ιδιαίτερη διάθεση να αποκτήσει αθλητική ομάδα. Η παρουσία του στην κοινοπραξία, επομένως, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Ο άνθρωπος που δημιούργησε την Amazon από μια ιδέα για διαδικτυακό βιβλιοπωλείο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εξελίχθηκε σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Ο Εντουάρντο Σαβερίν έγινε γνωστός μέσα από τη δημιουργία του Facebook, έχοντας συμμετάσχει στην ίδρυση της εταιρείας μαζί με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία στράφηκε στις επενδύσεις και σήμερα βρίσκεται στην κορυφή της B Capital, εταιρείας venture capital. Ο Βραζιλιάνος στην καταγωγή επιχειρηματίας ζει στη Σιγκαπούρη και θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος που κατοικεί στη χώρα.

Ο Αμίτ Μπάτια είναι το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη άμεση σχέση με το αγγλικό ποδόσφαιρο. Γεννημένος στο Λονδίνο το 1979 και μεγαλωμένος εκπαιδευτικά στο Δελχί, είχε πολυετή παρουσία στην Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς. Παράλληλα, διαθέτει επαγγελματικό υπόβαθρο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας εργαστεί σε Merrill Lynch, JP Morgan και Credit Suisse.

Η οικογενειακή του σχέση με τον Λάκσμι Μιτάλ ενισχύει ακόμη περισσότερο το οικονομικό υπόβαθρο της κοινοπραξίας. Ο Μπάτια έχει επίσης περιγραφεί ως ενεργός επενδυτής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό.

Τι σημαίνει για τη Λίβερπουλ

Η FSG έχει δεχθεί κατά καιρούς κριτική από τους φίλους της Λίβερπουλ , όμως η περίοδος ιδιοκτησίας της συνδέθηκε με σημαντικές αλλαγές στις υποδομές και με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική εποχή.

Υπό την ιδιοκτησία της, το Άνφιλντ ανακαινίστηκε και η χωρητικότητά του ξεπέρασε τις 61.000 θέσεις, ενώ δημιουργήθηκε νέο προπονητικό κέντρο στο Κέρμπι. Παράλληλα, η ομάδα κατέκτησε όλους τους σημαντικούς διαθέσιμους τίτλους, μεταξύ αυτών και δύο πρωταθλήματα Αγγλίας.

Η είσοδος νέων επενδυτών, επομένως, δεν σημαίνει απαραίτητα αλλαγή ιδιοκτησίας. Θα μπορούσε, όμως, να προσφέρει στην FSG επιπλέον κεφάλαια και παράλληλα να φέρει στο διοικητικό περιβάλλον της Λίβερπουλ ανθρώπους με διαφορετική οικονομική και επιχειρηματική προσέγγιση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο Μπάτια. Ο πρώην συνιδιοκτήτης της ΚΠΡ γνωρίζει από πρώτο χέρι τη λειτουργία ενός αγγλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου και, σε αντίθεση με αρκετούς επενδυτές που βρίσκονται αποκλειστικά στο οικονομικό σκέλος, έχει μακρά σχέση με το ίδιο το άθλημα.

Η ενδεχόμενη συμφωνία, συνεπώς, δεν αφορά απλώς την είσοδο τριών δισεκατομμυριούχων στο μετοχολόγιο ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου. Αφορά μια επένδυση που μπορεί να μεταβάλει τις ισορροπίες γύρω από τη Λίβερπουλ, χωρίς απαραίτητα να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Για την ώρα, η FSG εξακολουθεί να κρατά το τιμόνι. Αν όμως η κοινοπραξία του Αμίτ Μπάτια, του Τζεφ Μπέζος και του Εντουάρντο Σαβερίν ολοκληρώσει την επένδυση, η Λίβερπουλ θα αποκτήσει έναν από τους ισχυρότερους οικονομικά μετόχους που έχει γνωρίσει ποτέ.